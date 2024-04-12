Конкурсный управляющий «дочки» Google потребовал от материнской компании 10 млрд рублей

Как сообщается в заявлении Таляровского, единственным участником ООО «Гугл» являлась Google International LLC. В декабре 2020 года материнская компания приняла решение о распределении нераспределенной прибыли российской «дочки» за 2015−2020 годы в размере до 10 млрд рублей. Через год, 22 декабря 2021 года, ООО «Гугл» выплатила дивиденды, а также перечислила 500 млн рублей в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным организациям.