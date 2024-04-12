Конкурсный управляющий «дочки» Google потребовал от материнской компании 10 млрд рублей

Конкурсный управляющий просит суд признать недействительной сделку по перечислению ООО «Гугл» в пользу Google International LLC дивидендов в размере 9,5 млрд рублей и выплаченных налогов на сумму 500 млн рублей. Таляровский также просит взыскать с материнской компании эти средства и возместить расходы на оплату государственной пошлины в размере 6 тыс. рублей.
Как сообщается в заявлении Таляровского, единственным участником ООО «Гугл» являлась Google International LLC. В декабре 2020 года материнская компания приняла решение о распределении нераспределенной прибыли российской «дочки» за 2015−2020 годы в размере до 10 млрд рублей. Через год, 22 декабря 2021 года, ООО «Гугл» выплатила дивиденды, а также перечислила 500 млн рублей в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным организациям.
В документе говорится, что на момент выплаты дивидендов ООО «Гугл» отвечало признакам неплатежеспособности. «На момент выплаты значительной суммы дивидендов 22 декабря 2021 г. в пользу своего 100% участника должник отвечал признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, используя данную правовую конструкцию, фактически вывел из своего оборота около 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания данных средств кредиторами. При этом вывод данных средств состоялся в пользу иностранного участника в юрисдикцию США», — говорится в заявлении.
Таляровский также отмечает, что Google International приняла решение о распределении прибыли ООО «Гугл», «не только зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате указанных действий, но и намеренно добиваясь этого».
О банкротстве ООО «Гугл»
Российская «дочка» Google обратилась в суд с заявлением о банкротстве в июне 2022 года. В компании объясняли это невозможностью исполнения денежных обязательств. Арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО «Гугл» начальную процедуру банкротства — наблюдение — в ноябре того же года. Позднее временный управляющий ООО «Гугл» выявил в компании признаки преднамеренного банкротства, что является преступлением.
По итогам 2022 года выручка офиса корпорации снизилась на 82% в сравнении с годом ранее — с 134,3 до 24,2 млрд рублей. Чистый убыток компании за 2022 год снизился на 61% в сравнении с предыдущим, до 10,2 млрд рублей. Федеральная служба судебных приставов уже сняла все деньги с банковских счетов российского Google в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам.