«Киви финанс» удовлетворил заявки на выкуп бондов по оферте лишь на 2%

Компания «Киви финанс» допустила технический дефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02, сообщил эмитент. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к оферте облигациям составил 8,2 млрд рублей, еще 308,2 млн рублей пришлось на обязательства по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения.
Офернантом по этому выпуску выступает «Киви». Компании удалось частично исполнить обязательства по оферте: она выкупила бумаги в количестве 141,9 тысяч штук, что составляет 1,71% от общего количества предъявленных к приобретению облигаций. Четырехлетний выпуск облигаций «Киви финанс» с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении.
О том, что «Киви» не сможет в полном объеме исполнить обязательства по выкупу облигаций «Киви Финанс» до 11 апреля, компания сообщала ранее в своем отчете. Это связано с тем, что большая часть средств заблокирована на банковских счетах «Киви» в Киви-банке (9,08 млрд рублей заблокировано на расчетных и специальных счетах) из-за отзыва Банком России лицензии у последнего. При этом у «Киви» есть средства в других банках, но их будет недостаточно для полного исполнения всех обязательств по оферте, отмечала компания.
Оферта была предусмотрена ковенантой на приобретение бондов оферентом в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга «Киви» на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Как сообщалось, 28 февраля кредитное агентство «Эксперт РА» понизило рейтинги АО «Киви» и облигаций «Киви финанс» с ruBBB+ до уровня ruB-, 10 апреля агентство отозвало рейтинги.
Крупнейшими держателями бондов «Киви Финанса» являются Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк и Киви-банк в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), исполняющего функции временной администрации. Еще на порядка 200 млн рублей облигаций находятся на руках физических лиц.
По словам руководителя отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексея Булгакова, с чисто технической точки зрения все банки-держатели облигаций, включая Киви банк, должны будут подать иски по неисполнению обязательств к обоим оферентам по истечении льготного периода после даты исполнения оферты (и создать соответствующие резервы). «Применение обеспечительных мер по искам ещё больше ограничит возможность АО оперировать ликвидными средствами и осуществлять операционную деятельность, но есть вероятность получения им средств от банка после завершения процедуры ликвидации последнего до завершения судебных разбирательств по искам», — пишет эксперт в своем обзоре.
По мнению Алексея Булгакова, с точки зрения держателей облигаций ключевую роль играет возможность достижения разумного компромисса между крупными держателями. «Например, если предполагаемая высокая обеспеченность Киви банка активами соответствует действительности, то проблему, в теории, может решить выкуп 1−2 держателями позиций всех остальных (в особенности Киви банка/АСВ) в расчёте на исполнение АО своих обязательств по оферте после ликвидации банка. Возможность достижения подобного организованного репрофилирования обязательств по облигациям АО пока не ясна», — отметил он.
Банк России 21 февраля объявил, что отозвал лицензию у Киви-банка (тогда же в банк вышла временная администрация в лице АСВ). Регулятор отмечал, что кредитная организация нарушала законы и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. В начале марта временная администрация от имени Киви-банка подала иск в арбитражный суд города Москвы о признании недействительным договора купли-продажи акций компании «Киви» и договора залога и обременения этих акций к самой «Киви», Fusion Factor Fintech и группе Qiwi. В апреле суд постановил ликвидировать Киви-банк по ходатайству ЦБ.