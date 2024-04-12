Дарем
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин РФ обновил показатели Национального рейтинга инвестклимата

Теперь рейтинг регионов будет зависеть от количества рабочих мест, созданных на предприятиях малого бизнеса, которые являются резидентами бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков.

Источник: Freepik

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство России актуализировало показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Решение позволит сделать более точной оценку усилий региональных властей по созданию благоприятного инвестиционного климата», — отметили там.

В перечень включены 25 новых показателей. Теперь рейтинг регионов будет зависеть от количества рабочих мест, созданных на предприятиях малого бизнеса, которые являются резидентами бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков.

Кроме того, в число показателей добавлено количество конкурентных закупок, в ходе которых преимущество имели предприятия малого бизнеса или социально ориентированные некоммерческие организации. Еще один новый показатель — количество самозанятых граждан.

«В рейтинге будет учитываться консолидированный объем финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан в рамках национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства», — рассказали в правительстве.

Также будет оцениваться объем регионального несырьевого неэнергетического экспорта малых и средних компаний.