Кабмин РФ обновил показатели Национального рейтинга инвестклимата

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство России актуализировало показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Решение позволит сделать более точной оценку усилий региональных властей по созданию благоприятного инвестиционного климата», — отметили там.
В перечень включены 25 новых показателей. Теперь рейтинг регионов будет зависеть от количества рабочих мест, созданных на предприятиях малого бизнеса, которые являются резидентами бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков.
Кроме того, в число показателей добавлено количество конкурентных закупок, в ходе которых преимущество имели предприятия малого бизнеса или социально ориентированные некоммерческие организации. Еще один новый показатель — количество самозанятых граждан.
«В рейтинге будет учитываться консолидированный объем финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан в рамках национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства», — рассказали в правительстве.
Также будет оцениваться объем регионального несырьевого неэнергетического экспорта малых и средних компаний.