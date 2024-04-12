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Кабмин Киргизии отверг причастность к прекращению обслуживания карты «Мир»

БИШКЕК, 12 апр — РИА Новости. Кабмин Киргизии не причастен к прекращению обслуживания карты «Мир», она принесла бы республике даже больше пользы, чем России, власти начали искать другие пути для работы этой платежной системы, сообщил премьер республики Акылбек Жапаров.

Источник: РИА "Новости"

«Приостановили карту “Мир” не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания. Поскольку МПЦ (межбанковский процессинговый центр — ред.) не относится к правительству, а управляется коммерческими банками. Даже Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, принадлежащим более чем на 54% коммерческим банкам. Предполагаю, что эти коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций», — заявил он в интервью госагентству Кабар, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы кабмина, Киргизия не испытывает страха перед какими-либо санкциями и не видит повода для их введения против республики.

«Карта “Мир” принесла бы больше пользы нам, чем россиянам. Приостановление обслуживания этой карты никак не отразится на России. Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути. Было бы хорошо, если МПЦ этот вопрос согласовал с кабинетом министров, потому что в России более миллиона наших граждан. Все они пользовались картой “Мир”», — отметил премьер.

Жапаров уточнил, что Бишкек уже три года просит Москву открыть в Киргизии свой банк или филиал одного из крупных российских банков. «Они обещают, но до сих пор не открыли. Не знаю, они так медленно работают или просто не хотят открывать банк. Было бы хорошо, если они открыли хотя бы одно отделение банка», — заявил глава кабмина.

Банки Киргизии приостановили обслуживание карты «Мир» 3 апреля. Как сообщили в МПЦ, это сделано из-за угрозы вторичных санкций. Позже премьер на заседании парламента объяснил, что МПЦ прекратил работу с картой «Мир» из-за предостережений со стороны латвийской компании — разработчика программного обеспечения.