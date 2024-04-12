Кабмин Киргизии отверг причастность к прекращению обслуживания карты «Мир»

«Карта “Мир” принесла бы больше пользы нам, чем россиянам. Приостановление обслуживания этой карты никак не отразится на России. Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути. Было бы хорошо, если МПЦ этот вопрос согласовал с кабинетом министров, потому что в России более миллиона наших граждан. Все они пользовались картой “Мир”», — отметил премьер.