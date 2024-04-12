IPO МФК «Займер» прошло по нижней границе ценового диапазона

Первичное публичное предложение (IPO) акций МФК «Займер» прошло по нижней границе ценового диапазона — по 235 рублей за одну бумагу, — что соответствует капитализации микрофинансовой компании в 23,5 млрд рублей, говорится в сообщении микрофинансовой компании.
Базовый размер IPO составил 3 млрд рублей. Также 0,5 млрд рублей приходится на акции для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах (для поддержания цены в течение 30 дней после начала торгов может быть выкуплено акций на сумму до 0,5 млрд рублей по цене IPO). Таким образом, общий размер первичного размещения составил около 3,5 млрд рублей.
Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну, а средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%. «Для нас большая честь, что около 44 000 инвесторов решили стать частью нашей истории», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора «Займера» Романа Макарова. Доля акций в свободном обращении (free-float) будет на уровне 15%.
Старт торгов намечен на 15.15 мск пятницы, 12 апреля. Акции будут включены в третий котировальный список ценных бумаг площадки. Тикер под которым будут торговаться бумаги — ZAYM.
МФК и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов бумагами на Мосбирже.
МФК объявила о старте сбора заявок в рамках предстоящего IPO 5 апреля. Индикативный диапазон цены акции для IPO был установлен на уровне от 235 рублей до 270 рублей за одну бумагу, что соответствует капитализации компании в диапазоне от 23,5 млрд рублей до 27 млрд рублей. «По итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона», — сообщала МФК.
В начале апреля МФК «Займер» официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже. В рамках IPO продавать акции продавал единственный акционер компании — ее основатель Сергей Седов. «Если мы посмотрим на нашу отчетность, то всем будет понятно, что компания сейчас не нуждается в привлечении финансирования. Исторически основным источником финансирования нашего бизнеса был собственный капитал. И сейчас в связи с этим мы планируем провести первичное размещение по принципу 100% cash-out», — говорил Роман Макаров.