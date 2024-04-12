IPO МФК «Займер» прошло по нижней границе ценового диапазона

В начале апреля МФК «Займер» официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже. В рамках IPO продавать акции продавал единственный акционер компании — ее основатель Сергей Седов. «Если мы посмотрим на нашу отчетность, то всем будет понятно, что компания сейчас не нуждается в привлечении финансирования. Исторически основным источником финансирования нашего бизнеса был собственный капитал. И сейчас в связи с этим мы планируем провести первичное размещение по принципу 100% cash-out», — говорил Роман Макаров.