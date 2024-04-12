Госдолг Грузии России в марте сократился на 23,7%

ТБИЛИСИ, 12 апреля. /ТАСС/. Государственный долг Грузии России к концу марта составил $11,6 млн, что на 23,7% ниже показателя на конец февраля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов Грузии.
По данным Минфина, госдолг Грузии России составил в марте $11,618 млн. Месяцем ранее этот показатель составлял $15,241 млн. В последний раз долг России сокращался в сентябре 2023 года — на $3,5 млн, после чего оставался на отметке $15,2 млн.
Общий госдолг Грузии в марте составил $8,722 млрд, что ниже февральского показателя на $28,3 млн. На $15 млн сократился госдолг Грузии Международной ассоциации развития Всемирного банка, на $9,5 млн — Азиатскому банку развития (АБР), на $3,5 млн Европейскому инвестиционному банку.
Среди стран Франция остается крупнейшим держателем госдолга Грузии, за месяц он сократился на $7,1 млн. При этом, на $6 млн вырос госдолг Грузии Германии, занимающей второе место про размеру выданных средств.