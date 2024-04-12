Госдолг Грузии России в марте сократился на 23,7%

По данным Минфина, госдолг Грузии России составил в марте $11,618 млн. Месяцем ранее этот показатель составлял $15,241 млн. В последний раз долг России сокращался в сентябре 2023 года — на $3,5 млн, после чего оставался на отметке $15,2 млн.