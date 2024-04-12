Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок

«Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года. Решение совета было принято консенсусно», — говорится в заявлении.
Ранее в МВФ сообщали, что Георгиева оказалась единственным кандидатом на эту должность. В марте она говорила, что готова пойти на второй пятилетний срок.
Георгиева занимает пост главы МВФ с октября 2019 года. Срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года.