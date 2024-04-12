FT узнала детали плана США по финансированию Украины и российским активам

Однако власти одной крупной страны Евросоюза, как пишет издание, задались вопросом: что будет с облигациями, которые обеспечены десятилетними выплатами процентов по российским активам, если конфликт Москвы и Киева завершится через пару лет и активы будут разморожены и возвращены России в рамках мирного соглашения? Чиновники предположили, что страны «Большой семерки» могли бы обеспечить облигации собственной гарантией для успокоения частных инвесторов, но и здесь могут возникнуть проблемы.