ФНС в 2023 году выявила в 4,6 раз больше нарушений валютного законодательства

Федеральная налоговая служба (ФНС) в прошлом году выявила 74,4 тысяч нарушений валютного законодательства, что в 4,6 раза больше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на презентацию ФНС об итогах работы службы за 2023 год. Резко выросло и число возбужденных дел за предполагаемые валютные нарушения — в 3,1 раза, до 79,7 тысяч. Впрочем, этот показатель оказался ниже такового по 2021 году — тогда было возбуждено 92,4 тысяч дел.
По итогам прошлого года ФНС оценила результативность проведения проверок соблюдения валютного законодательства в 99,8%. Объем взысканных штрафов в материалах не приводится, но указано, что эффективность взыскания штрафов в 2023 году составила 117,8% (в 2021 и 2022 годах был на уровне 100%).
По словам советника практики налоговых споров МЭФ LEGAL Александра Овеснова, рост числа дел и выявленных нарушений валютного законодательства в 2023 году вызван, прежде всего, мораторием на проведение проверок соблюдения валютного законодательства, который действовал с 1 июня по 31 декабря 2022 года. В течение позапрошлого года налоговые органы могли проводить проверки только в отношении нарушений с истекающим сроком давности (он составляет два года) либо проверять соблюдение «санкционных» норм, установленных указами президента.
С коллегой соглашается руководитель практики валютного и AML-комплаенса Kept Антон Руднев: выросшие показатели 2023 года по количеству выявленных нарушений и возбужденных административных дел могут быть следствием «отложенного эффекта» по тем нарушениям, которые, которые были совершены незадолго до введения моратория на проверки или в период его действия. Таким образом, то, что могло быть выявлено в 2022 году (но не было выявлено из-за моратория), попало в периметр проверок за 2023 год.
В 2022 году количество возбужденных дел за валютные нарушения снизилось сразу на 74%, до 25,5 тысяч, а сумма взысканных штрафов — на 42%, до 1,41 млрд рублей (с учетом сумм, взысканных по постановлениям, вынесенным до 2022 года), пишет РБК со ссылкой на данные ФНС за 2022 год.