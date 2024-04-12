ФНС в 2023 году выявила в 4,6 раз больше нарушений валютного законодательства

С коллегой соглашается руководитель практики валютного и AML-комплаенса Kept Антон Руднев: выросшие показатели 2023 года по количеству выявленных нарушений и возбужденных административных дел могут быть следствием «отложенного эффекта» по тем нарушениям, которые, которые были совершены незадолго до введения моратория на проверки или в период его действия. Таким образом, то, что могло быть выявлено в 2022 году (но не было выявлено из-за моратория), попало в периметр проверок за 2023 год.