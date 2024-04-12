Электроника зацепилась за проводки. Китайские банки начали блокировать оплату компонентов

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская рассказала, что «всеобщая проблема с платежами в Китай стала нарастать примерно с февраля и, можно сказать, достигла апогея в апреле». По ее оценке, более чем у половины импортеров не доходят платежи до китайских получателей вне зависимости от того, под санкциями ли товар, банк-отправитель и какой китайский банк используется китайским поставщиком. Госпожа Шленская добавила, что по этой причине отгрузки товаров из Китая упали примерно втрое, при этом до сих пор не было найдено схем оплаты, чтобы платеж доходил наверняка.