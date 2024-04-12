Дачу Сталина купила связанная с семьей экс-губернатора Кубани компания

После революции 1917 года усадьба несколько лет стояла разграбленная и полуразрушенная, ею пользовались красная и белая армии. В 1933—1934 годах она стала одной из загородных дач Сталина, он жил в ней после смерти жены Надежды Аллилуевой. Позже Сталин переехал на другую дачу — в Кунцево — и в Липки приезжал редко. Затем усадьбу не раз перестраивали, построили бункер, она служила дачей членов правительства. В 1989-м в ней организовали реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2004 году объект закрыли на реконструцию, а затем передали госкорпорации ДОМ.РФ.