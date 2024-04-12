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Что делать если банкомат неправильно посчитал деньги при внесении?

Большинство платежей россияне делают в безналичной форме, в магазинах и даже на рынках мы в основном рассчитываемся банковской картой. Наличные неудобны в обращении, и те, кто еще получает доход купюрами, как правило, зачисляют их на свой карточный счет через банкомат. Может ли при этом агрегат ошибиться, зачислив не ту сумму, что вносили, и что в этом случае делать, специально для aif.ru объяснила профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Криворучко.

Источник: Reuters

«Вероятность, что банкомат неправильно посчитает деньги при их внесении клиентом на свой счет, крайне мала, — уверена эксперт. — Современные банкоматы очень дорогие и надежные, как правило, они не ошибаются. Перед зачислением происходит несколько этапов проверок, в итоге после пересчета к купюрприёмнике на экране появляется сумма, подлежащая зачислению. Если клиент с ней согласен и подтверждает операцию нажатием соответствующей кнопки, то на счет поступит именно столько денег, сколько было отображено на экране банкомата», — объяснила Светлана Криворучко.

Если все же клиент считает, что банкомат ошибся, то не стоит паниковать, выход есть. «В случае возникновения спорных ситуаций, каких-то вопросов по сумме зачисления, нужно обратиться в банк, которому принадлежит банкомат, — советует эксперт. — Когда человек вносит деньги, все его действия фиксируют три камеры и работают другие системы контроля, на основании этих данных всегда можно установить истину», — заключила Светлана Криворучко.