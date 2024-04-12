Что делать если банкомат неправильно посчитал деньги при внесении?

Большинство платежей россияне делают в безналичной форме, в магазинах и даже на рынках мы в основном рассчитываемся банковской картой. Наличные неудобны в обращении, и те, кто еще получает доход купюрами, как правило, зачисляют их на свой карточный счет через банкомат. Может ли при этом агрегат ошибиться, зачислив не ту сумму, что вносили, и что в этом случае делать, специально для aif.ru объяснила профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Криворучко.