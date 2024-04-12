Что будет, если не записывать доход по самозанятости

При поступлении жалобы или проведения налоговой проверки деятельности самозанятого гражданина, его могут привлечь к ответственности по статье 129.13. Налогового кодекса за нарушение порядка и (или) сроков передачи налогоплательщиками сведений о произведенных расчетах при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы. «И, конечно, придется, уплатить сокрытую сумму налога», — добавляет юрист.