Что будет, если не записывать доход по самозанятости

Он напомнил, что самозанятые платят налог с доходов по льготной ставке — 4% с доходов, полученных от физических лиц и 6% с доходов от юрилиц и ИП.
При этом самозанятые регистрируют свой бизнес без визита в инспекцию: в мобильном приложении, на сайте ФНС, через банк или портал Госуслуг, а свой доход подтверждают справкой из приложения.
«Поскольку учет доходов ведется самозанятым автоматически в мобильном приложении, неотражение в нем полученных доходов может привести к уменьшению налогооблагаемой базы и, в конечном итоге снизит размер уплачиваемого налога», — объясняет эксперт.
При поступлении жалобы или проведения налоговой проверки деятельности самозанятого гражданина, его могут привлечь к ответственности по статье 129.13. Налогового кодекса за нарушение порядка и (или) сроков передачи налогоплательщиками сведений о произведенных расчетах при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы. «И, конечно, придется, уплатить сокрытую сумму налога», — добавляет юрист.
Если самозанятый совершит налоговое правонарушение повторно в течение шести месяцев, то штраф составит уже 100 процентов суммы такого расчета.
«Чтобы избежать репутационных, нервных и финансовых потерь, необходимо внимательно вести счета в приложении “Мой налог”. Вносить в профиль информацию обо всех поступлениях вне зависимости от способа их получения — наличными в руки или переводом на банковский счет», — предупреждает Соловьев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».