Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые c 23 октября

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:40 мск выросла на 2,59% и поднялась до $92,06 за баррель. Цена нефти Brent превысила отметку $92 за баррель впервые c 23 октября 2023 года.
Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на 2,99%, до $87,56 за баррель.
Нефть дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, пишет Reuters. Рост котировок продолжается из-за опасений по поводу сокращения поставок и ожиданий увеличения спроса на топливо в мире.
После ракетного удара Израиля по консульству Ирана в Сирии возросли риски масштабирования существующего регионального конфликта. Участники рынка опасаются новых вооруженных столкновений и перебоев с поставками из региона, где добывается до трети всей нефти мира, пояснил инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.
«Цены на нефть, похоже, имеют потенциал для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе, поскольку позитивный экономический фон сопровождается сохранением дефицита поставок и растущими геополитическими рисками», — рассказали аналитики ANZ. В банке повысили прогноз по цене на нефть Brent в перспективе трех месяцев до $95 за баррель.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники в начале апреля сохранили ограничения на поставки нефти без изменений и потребовали от некоторых стран более строгого соблюдения нормативов сокращения добычи. Ужесточения соблюдения квот должны привести к дальнейшему падению производства во втором квартале и сокращению запасов, сообщили аналитики ANZ.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что принципиальных изменений в политике можно не ожидать, и в течение апреля цена нефти будет колебаться в рамках $85−95 за баррель.
Новость дополняется.