Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые c 23 октября

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники в начале апреля сохранили ограничения на поставки нефти без изменений и потребовали от некоторых стран более строгого соблюдения нормативов сокращения добычи. Ужесточения соблюдения квот должны привести к дальнейшему падению производства во втором квартале и сокращению запасов, сообщили аналитики ANZ.