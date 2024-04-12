ЦБ увеличил срок доставки запчастей для ремонта по ОСАГО

Нормы Центробанка примут во внимание не только страховщики, но и поставщики запчастей, которые захотят увеличить цены даже с учетом новых сроков поставок, рассказали РБК в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Сейчас ситуация с поставками, в том числе неоригинальных запчастей, существенно отличается для различных марок автомобилей, а о динамике средних цен можно будет говорить после проведения исследования с учетом требований ЦБ, добавили там.