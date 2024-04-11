Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2024—2025 годах

Как уточняется в этом документе, в 2024 году Россию ждет, по оценкам экспертов банка, экономический рост в размере 2,2%, в 2025 — в размере 1,1%. Эти показатели представляют собой повышение на 0,9 п. п. и на 0,2 п. п. соответственно по сравнению с январскими выводами ВБ.