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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2024—2025 годах

В докладе банка отмечается, что в 2024 году Россию ждет, по оценкам экспертов банка, экономический рост в размере 2,2%, в 2025 — в размере 1,1%

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2024—2025 годах в сторону повышения. Об этом свидетельствует новый доклад ВБ о перспективах развития экономики стран Европы и Центральной Азии.

Как уточняется в этом документе, в 2024 году Россию ждет, по оценкам экспертов банка, экономический рост в размере 2,2%, в 2025 — в размере 1,1%. Эти показатели представляют собой повышение на 0,9 п. п. и на 0,2 п. п. соответственно по сравнению с январскими выводами ВБ.