Внешний фон ухудшился. Что будет с курсом рубля?

11 апреля рынки будут «переваривать» данные по инфляции в США, а также протоколы последнего заседания ФРС. В этот же день состоится заседание ЕЦБ по процентным ставкам. Инвесторы не ждут изменения ставок до июня, в фокусе будут заявления и прогнозы регулятора. Рынок нефти может отреагировать на выход ежемесячного отчета ОПЕК.