Внешний фон ухудшился. Что будет с курсом рубля?

Внешний фон ухудшился. Данные по темпам роста потребительских цен в США за март насторожили инвесторов — ИПЦ составил 3,5%, что выше февральских +3,2% и ожиданий аналитиков (+3,4%). Резкий взлет доллара к другим валютам на этом фоне оказал давление на котировки сырьевых товаров. Не самые оптимистичные новости пришли из Китая. Агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг страны на уровне A+, но ухудшило прогноз со «стабильного» до «негативного».
11 апреля рынки будут «переваривать» данные по инфляции в США, а также протоколы последнего заседания ФРС. В этот же день состоится заседание ЕЦБ по процентным ставкам. Инвесторы не ждут изменения ставок до июня, в фокусе будут заявления и прогнозы регулятора. Рынок нефти может отреагировать на выход ежемесячного отчета ОПЕК.
Из макростатистики четверга выделим мартовский индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае и недельный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США. Состоится заседание совета директоров Henderson по дивидендам за 1К24.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 91,5−93,5. Давление на рубль усилилось по двум направлениям. Во-первых, с 7 апреля объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ существенно сократился. Во-вторых, негативная статистика по инфляции в США, вышедшая в среду, а также общая геополитическая напряженность толкают доллар вверх, индекс DXY направился к максимумам года выше 104 п.
Впрочем, этих причин недостаточно для устойчивого снижения рубля. Нацвалюте есть на что опереться. Цены на нефть держатся у $90 за баррель Brent, продолжают действовать меры валютного контроля, накапливается эффект от жесткой ДКП.
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