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Внешний фон ухудшился. Что будет с курсом рубля?

В среду, 10 апреля, российский рынок акций в среду торговался вблизи двухлетних вершин по индексу Мосбиржи. Рубль продолжал сдавать позиции, цены на нефть при этом удержались от снижения в свете сохраняющихся рисков эскалации напряженности по линии Иран-Израиль. О том, что будет с рынками дальше, рассказал Финансам Mail.ru Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

Александр Бахтин
аналитик
Источник: Freepik

Внешний фон ухудшился. Данные по темпам роста потребительских цен в США за март насторожили инвесторов — ИПЦ составил 3,5%, что выше февральских +3,2% и ожиданий аналитиков (+3,4%). Резкий взлет доллара к другим валютам на этом фоне оказал давление на котировки сырьевых товаров. Не самые оптимистичные новости пришли из Китая. Агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг страны на уровне A+, но ухудшило прогноз со «стабильного» до «негативного».

11 апреля рынки будут «переваривать» данные по инфляции в США, а также протоколы последнего заседания ФРС. В этот же день состоится заседание ЕЦБ по процентным ставкам. Инвесторы не ждут изменения ставок до июня, в фокусе будут заявления и прогнозы регулятора. Рынок нефти может отреагировать на выход ежемесячного отчета ОПЕК.

Из макростатистики четверга выделим мартовский индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае и недельный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США. Состоится заседание совета директоров Henderson по дивидендам за 1К24.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 апреля — 3350−3450 п.

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 91,5−93,5. Давление на рубль усилилось по двум направлениям. Во-первых, с 7 апреля объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ существенно сократился. Во-вторых, негативная статистика по инфляции в США, вышедшая в среду, а также общая геополитическая напряженность толкают доллар вверх, индекс DXY направился к максимумам года выше 104 п.

Впрочем, этих причин недостаточно для устойчивого снижения рубля. Нацвалюте есть на что опереться. Цены на нефть держатся у $90 за баррель Brent, продолжают действовать меры валютного контроля, накапливается эффект от жесткой ДКП.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».