ВБ ожидает замедления роста экономики Европы и Центральной Азии в 2024 году

По Украине выводы оставлены без изменений по сравнению с январскими прогнозами банка. В новом отчете эксперты ВБ пишут, что в нынешнем году они ждут роста ВВП Украины на 3,2%, в 2025-м — на 6,5%. Кроме того, банк повторяет, что, согласно его расчетам, на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $486 млрд. Это сумма больше чем в два раза превосходит размер экономики Украины на время, предшествовавшее боевым действиям, подчеркивается в докладе.