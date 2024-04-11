ВБ ожидает замедления роста экономики Европы и Центральной Азии в 2024 году

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Экономический рост Европы и Центральной Азии, по всей видимости, замедлится в 2024 году. Такой вывод содержится в новом докладе Всемирного банка (ВБ) о перспективах развития экономики стран Европы и Центральной Азии.
«Экономическая активность в формирующихся и развивающихся экономиках Европы и Центральной Азии, вероятно, замедлится в текущем году, поскольку на перспективы роста региона влияют более слабая глобальная экономика, жесткая денежно-кредитная политика, замедление [роста] в Китае и более низкие цены на сырьевые товары», — говорится в документе. В нем уточняется, что экономический рост в Европе и Центральной Азии составит в 2024 году, вероятно, 2,8%. Между тем в 2023 году он был равен 3,3%, отмечают специалисты ВБ.
По Украине выводы оставлены без изменений по сравнению с январскими прогнозами банка. В новом отчете эксперты ВБ пишут, что в нынешнем году они ждут роста ВВП Украины на 3,2%, в 2025-м — на 6,5%. Кроме того, банк повторяет, что, согласно его расчетам, на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $486 млрд. Это сумма больше чем в два раза превосходит размер экономики Украины на время, предшествовавшее боевым действиям, подчеркивается в докладе.