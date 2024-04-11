В российских магазинах почти закончились Bacardi и Grey Goose

На фоне прекращения поставок ключевых брендов группы ее российское подразделение ООО «Бакарди Рус» сократило в 2023 году чистую прибыль до 1,5 млрд руб., что, согласно бухгалтерской отчетности, стало худшим показателем с 2019 года. Тогда прибыль составила 630,3 млн руб., после чего непрерывно росла в течение всех последующих лет (для сравнения: в 2022 году чистая прибыль компании составляла 4,6 млрд руб.). Выручка у ООО «Бакарди Рус» в 2023 году, впрочем, выросла относительно уровня предыдущего года на 16,9% — до 38,1 млрд руб. Объем товарных запасов компании на конец 2023 года составлял 6,4 млрд руб., тогда как в начале года запасов было лишь на 2,1 млрд руб. Увеличилась и покупная стоимость проданных товаров — с 20,3 млрд руб. в 2022 году до 27,6 млрд руб. Всего расходы по обычным видам деятельности «Бакарди Рус» выросли почти на 10 млрд (до 36,2 млрд руб.).