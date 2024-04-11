В «Эксперт РА» предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году

Текущий год, по мнению эксперта, не будет похож на годы, когда активно отзывались лицензии на банковском рынке. «В 2014—2016 годах ЦБ в среднем отзывал по 90 лицензий, в 2017—2019 годах — по 45. За последние пять лет максимальное количество отзывов было в 2021 году — 26 лицензий», — ответила Чекурова.