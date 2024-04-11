В «Эксперт РА» предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году

«Мы ожидаем, что по разным причинам с рынка уйдет порядка 15 банков (в текущем году — ред.) … Из 15 банков, может быть, пять-шесть ликвидируют принудительно, все остальное будет происходить добровольно», — сказала Чекурова.
Глава рейтингового агентства считает, что банков, лишившихся лицензий из-за нарушений, скорее всего, будет немного, и речь здесь может идти только «о совсем слабых банках с непонятной бизнес-моделью».
Текущий год, по мнению эксперта, не будет похож на годы, когда активно отзывались лицензии на банковском рынке. «В 2014—2016 годах ЦБ в среднем отзывал по 90 лицензий, в 2017—2019 годах — по 45. За последние пять лет максимальное количество отзывов было в 2021 году — 26 лицензий», — ответила Чекурова.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка», занимавшего 89-е место в банковской системе по величине активов, ровно через неделю — у банка «Гефест», который по данным ЦБ РФ, занимал 336-е место, а 22 марта — у банка «Стрела», находившегося на 321-м месте в банковской системе России.