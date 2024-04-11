Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира

Акции компании Trump Media & Technology Group Corp, которая владеет соцсетью Truth Social, начали торговаться на бирже Nasdaq 26 марта. В первые два дня торгов они взлетели на 40 процентов, однако потом началась череда снижений стоимости, которая привела к тому, что за все время бумаги компании подешевели на 31,4 процента.