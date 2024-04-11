Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира

Акции компании Trump Media & Technology Group Corp, которая владеет соцсетью Truth Social, начали торговаться на бирже Nasdaq 26 марта. В первые два дня торгов они взлетели на 40 процентов, однако потом началась череда снижений стоимости, которая привела к тому, что за все время бумаги компании подешевели на 31,4 процента.
Это привело к тому, что состояние миллиардера уменьшилось до 4,6 миллиарда долларов. Теперь Трамп занимает 697-е место в рейтинге.
5 марта был опубликован рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg. Его возглавил американский бизнесмен Джефф Безос, обогнав предпринимателя Илона Маска, который держал первенство почти год. «Вечерняя Москва» узнала, как живут самые состоятельные люди планеты и на что тратят свои деньги.
В конце декабря внучка основателя косметической компании L'Oréal и заместитель председателя ее совета директоров Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире, чье состояние оценивается в более чем 100 миллиардов долларов.