Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» могут уволить по просьбе Росавиации

По результатам расследования она рекомендовала авиаперевозчику в числе прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям лиц, ответственных за обеспечение безопасности полетов. Речь идет о двух заместителях генерального директора Сергея Скуратова — летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина. Они оба работают в «Уральские авиалиниях» уже 31 и 24 года соответственно.