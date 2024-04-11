Субидируемые авиаперелеты хотят распространить на инвалидов II группы

В нем отмечается, что с этой целью в России действует программа субсидирования воздушных перевозок, в рамках которой авиабилеты по сниженным ценам могут приобрести, в том числе представители различных льготных категорий. В их числе молодые люди до 23 лет, женщины от 55 и мужчины от 60 лет, взрослые с инвалидностью первой группы и сопровождающие их лица, люди, которым присвоили категорию «инвалид с детства» второй или третьей группы.