Россияне начали задумываться о смене профессии из-за цифровизации

При этом 9% респондентов постоянно думают о том, что их профессия может исчезнуть, а 15% переживают по этому поводу время от времени. Чаще всего такие опасения высказывали работники сферы IT (19% постоянно думают об этом) и образования (22% время от времени). В то же время большинство медиков (80%), строителей (72%) и производственников (61%) никогда не задумывались о возможном исчезновении их профессий.