Профицит внешней торговли РФ в I квартале вырос до $31,1 млрд

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ в I квартале 2024 года увеличился на 2,3%, до $31,1 млрд против $30,4 млрд годом ранее, следует из предварительной оценки Банка России.
Профицит внешней торговли товарами РФ в марте 2024 года увеличился на $3,8 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $16,7 млрд. Как указал регулятор, это произошло при более значительном снижении экспорта, чем импорта.
При этом профицит счета текущих операций в I квартале 2024 года вырос до $22 млрд против $15,4 млрд в I квартале 2023 года. Профицит счета текущих операций в марте 2024 года составил $13,4 млрд против $5,2 млрд в феврале 2024 года. Его рост обусловлен значительным увеличением экспорта товаров и уменьшением суммарного отрицательного вклада первичных и вторичных доходов, отметил ЦБ.
В новость внесена правка (16:54 мск) — передается с исправлением периода во втором абзаце, верно — в марте 2024 года.