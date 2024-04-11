Профицит внешней торговли РФ в I квартале вырос до $31,1 млрд

При этом профицит счета текущих операций в I квартале 2024 года вырос до $22 млрд против $15,4 млрд в I квартале 2023 года. Профицит счета текущих операций в марте 2024 года составил $13,4 млрд против $5,2 млрд в феврале 2024 года. Его рост обусловлен значительным увеличением экспорта товаров и уменьшением суммарного отрицательного вклада первичных и вторичных доходов, отметил ЦБ.