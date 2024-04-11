Повышение стимулов: выплаты классным руководителям из малых городов увеличили вдвое

— Такая мера поддержки давно назрела, она необходима, поскольку те 5 тыс., которые сейчас есть, не являются достаточным стимулом и мотиватором, когда речь идет о классном руководстве или кураторстве. В первую очередь сегодня на эту работу идут не ради денег, а на энтузиазме. Увеличение доплаты в два раза — это хорошая поддержка и мотивация, хорошее подспорье для педагогов, — уверена Смирнова.