Ответчики по иску о взыскании 105 млрд рублей с ЧЭМК оспорили обеспечительные меры

ЧЕЛЯБИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Ответчики по иску о взыскании с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), нескольких юрлиц и физлиц неосновательного обогащения и имущества в размере 105 млрд рублей подали ходатайства об отмене обеспечительных мер, следует из материалов, опубликованных в базе «Электронное правосудие».
«В Арбитражный суд Челябинской области [поступило] ходатайство об отмене обеспечительных (предварительных обеспечительных) мер [от] ООО “Группа компаний “Ариант”, — говорится в материалах.
Аналогичные ходатайства поступили от ООО «Агрофирма “Южная”, ООО “ЦПИ-Ариант”, ООО “Агрофирма-Ариант”.
5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК, АО «Компания “Эталон”, нескольких юридических и физических лиц неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей. Заседание проходило в закрытом для представителей СМИ режиме.
Ранее Генпрокуратура просила признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» и Юрием Антиповым. Ответчиками по делу стали АО «Компания Эталон», ООО «Группа компаний Ариант», Юрий, Людмила, Михаил Антиповы, Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы.
Кроме того, в счет взыскания надзорное ведомство просило изъять в пользу РФ принадлежащие ООО «Группа компаний “Ариант” 100% долей ООО “Кубань-вино”, ООО “Агрофирма “Южная”, ООО “Агрофирма “Ариант”, ООО “ЦПИ-Ариант”, а также принадлежащие АО “Компания “Эталон” 100% долей ООО “Катав-Ивановский литейный завод”.
Изъятие имущества.
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля передал в собственность государства акции ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» по требованию Генпрокуратуры. 16 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал идею перенести производство ЧЭМК за пределы Челябинска. 22 февраля комбинат начал остановку электродного производства. Следующим шагом станет перенос ферросплавного производства. ЧЭМК должен был снизить вредные выбросы, однако, по словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, по электродному производству взятые обязательства не были выполнены.
Челябинский электрометаллургический комбинат — один из крупнейших производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка.