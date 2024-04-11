Ответчики по иску о взыскании 105 млрд рублей с ЧЭМК оспорили обеспечительные меры

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля передал в собственность государства акции ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» по требованию Генпрокуратуры. 16 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал идею перенести производство ЧЭМК за пределы Челябинска. 22 февраля комбинат начал остановку электродного производства. Следующим шагом станет перенос ферросплавного производства. ЧЭМК должен был снизить вредные выбросы, однако, по словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, по электродному производству взятые обязательства не были выполнены.