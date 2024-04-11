Новые «пики»: что будет с рублем дальше

Еще один фактор давления- высокие бюджетные расходы. Тем не менее более высокие цены на нефть, установившиеся в марте, с временным лагом могут поддержать рубль. Также на стороне рубля — эффект от высоких ставок и меры валютного контроля. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 92−94.