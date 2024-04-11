Новые «пики»: что будет с рублем дальше

Российский рынок акций в четверг дотянулся до новых максимумов с начала 2022 года. Индекс Мосбиржи превысил 3450 п., после чего умеренно откатился на фоне укрепления рубля и ценовой неуверенности нефти.
Внешние настроения остаются сдержанными. Рынки озабочены тем, как будет реагировать ФРС на превысивший ожидания рост потребительских цен в марте. Протоколы последнего заседания ФРС в целом нейтрально отразились на сентименте, участники FOMC отметили разочаровывающую статистику по инфляции. Сегодняшнее заседание ЕЦБ также сюрпризов не принесло — регулятор в пятый раз подряд оставил процентные ставки без изменений.
В конце недели в Китае будут опубликованы мартовские данные по торговому балансу. Месячный отчет представит Международное энергетическое агентство (МЭА). Совет директоров Алросы завтра обсудит дивиденды за 2023 год, Совкомбанк обнародует годовой отчёт РСБУ.
Приближение выходных может сдерживать торговую активность, покупатели могут взять паузу. Прогноз по индексу Мосбиржи на 12 апреля — 3350−3450 п.
Рубль начал четверг слабо, доллар приближался к 94, однако ближе к вечеру российская валюта смогла оттеснить «американца» ближе к 93.
Текущие импульсы ослабление рубля связаны, с одной стороны, с резким сокращением объема чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ, с другой — с импульсом усиления самого доллара к остальным валютам, который ярко отражает динамика индекса DXY, взлетевшего выше 105 п.
Еще один фактор давления- высокие бюджетные расходы. Тем не менее более высокие цены на нефть, установившиеся в марте, с временным лагом могут поддержать рубль. Также на стороне рубля — эффект от высоких ставок и меры валютного контроля. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 92−94.
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