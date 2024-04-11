Нефть: о потолке цен, запасах в США и предстоящем отчете ОПЕК

Хотя сейчас геополитика играет более важную роль в ценообразовании нефти. Начало недели было отмечено спадом геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Но трейдеры все еще могут ожидать роста напряженности между Израилем и Ираном. Прямое вмешательство Ирана в конфликт на Ближнем Востоке критично для рынка, поскольку страна является одним из крупнейших в мире производителей нефти.