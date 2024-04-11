Нефть: о потолке цен, запасах в США и предстоящем отчете ОПЕК

Нефть марки Brent продолжает консолидацию под сопротивлением в $90,8 за баррель. Консолидация отличается повышенной волатильностью. Котировки колеблются от $88,7 до $90,8 за баррель. Повторная попытка штурма уровня в $90,8 может открыть дорогу к следующей цели роста — $96 за баррель.
Индекс доллара DXY протестировал пробитое нисходящее сопротивление и продолжил движение вверх. Укрепление DXY может оказывать давление на цены сырьевых товаров, включая нефть.
Хотя сейчас геополитика играет более важную роль в ценообразовании нефти. Начало недели было отмечено спадом геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Но трейдеры все еще могут ожидать роста напряженности между Израилем и Ираном. Прямое вмешательство Ирана в конфликт на Ближнем Востоке критично для рынка, поскольку страна является одним из крупнейших в мире производителей нефти.
Новостной фон
∙ Вчера Управление энергетической информации США (EIA) отчиталось о росте запасов нефти в стране на 5,84 млн баррелей за неделю, закончившуюся 5 апреля. Цифра превзошла как ожидания рынка, так и ранее опубликованный прогноз Американского института нефти (API). Информация о росте запасов нефти в США является негативом для нефтяных котировок.
∙ Сегодня ОПЕК представит ежемесячный отчет по рынку нефти, а завтра своими данными поделится МЭА. Во вторник краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов опубликовало EIA.
∙ Российская нефть опять торгуется выше «потолка», установленного странами G7, сообщает издание Bloomberg. Стоимость Urals, по данным Argus Media, составляет $75 за баррель.
∙ Инвесторы выводят средства из нефтяного фонда WisdomTree Brent Crude Oil. Инвесторы в биржевые продукты, привязанные к сырьевым товарам, склонны изымать свои средства, когда цены растут, и наращивать позиции, когда цены чрезвычайно низкие.
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