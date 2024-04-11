Не хватает рук: что ждет российский рынок труда

Она считает, что в такой ситуации компании вынуждены увеличивать зарплату не из-за повышения квалификации, уровня профессионализма, а из-за дефицита рабочей силы. При этом не всегда уровень квалификации может соответствовать требованиям работодателя. Конечно, компании сами дообучают, повышают квалификацию персонала, хотя порой оптимальным решением было бы найти на рынке готового специалиста. Кроме того, сталкиваясь с кадровым голодом, компании зачастую прибегают к сверхурочной работе и высоким нагрузкам на штат, что может сказываться на качестве работы и повышать ее напряженность, интенсивность. Но эти меры не увеличивают производительность труда. «Дефицит кадров ощущается как на уровне производственных рабочих, так и на уровне специалистов, как в производстве, так и в сфере услуг, — отметила экономист. — Но самая критичная ситуация именно там, где требуется высококвалифицированный труд, а также длительное обучение и подготовка».