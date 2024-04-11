Не хватает рук: что ждет российский рынок труда

Среднегодовой уровень безработицы в России по итогам 2023 года составил 3,2%. Показатель достиг самого низкого значения с момента начала наблюдений в 1992 году. В январе текущего года безработица обновила исторический минимум, достигнув 2,9%, в феврале — 2,8%.
Высокий спрос на персонал привел к росту зарплат. В 2023 году реальные зарплаты (за вычетом инфляции) в стране, по данным Росстата, увеличились в среднем на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году. Среднемесячная зарплата в номинальном выражении поднялась на 16,6%, до 103,815 тысячи рублей, подсчитало ведомство.
Президент России Владимир Путин 4 апреля поставил задачу увеличить производительность труда в стране, поскольку в ближайшие годы из-за демографических проблем экономике грозит дефицит кадров. «В этих условиях критически важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, АПК, сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов — современных управленческих процессов, что в свою очередь должно прямо вести к улучшению условий труда специалистов, к повышению их доходов», — подчеркнул глава государства.
Что произошло
Снижение уровня безработицы началось после случившейся в 2020 году пандемии коронавируса, когда власти усилили поддержку рынка труда, в том числе пособиями и программами переобучения. В тот период безработица достигала шести процентов.
Опрошенные эксперты выделяют среди минусов низкой безработицы увеличение зарплат, сдерживание роста производства и экономики.
В России, как в любой развитой экономике, отмечается дефицит высококвалифицированных кадров. Не хватает токарей и других рабочих специальностей высокой квалификации, а не только инженеров и IT-специалистов.
«Есть свои плюсы и минусы в низком уровне безработицы. Низкая безработица отражается на количестве резерва рабочей силы. И для экономики это проявляется в формировании “рынка работника (соискателя)”, — отметила к.э.н., доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Она считает, что в такой ситуации компании вынуждены увеличивать зарплату не из-за повышения квалификации, уровня профессионализма, а из-за дефицита рабочей силы. При этом не всегда уровень квалификации может соответствовать требованиям работодателя. Конечно, компании сами дообучают, повышают квалификацию персонала, хотя порой оптимальным решением было бы найти на рынке готового специалиста. Кроме того, сталкиваясь с кадровым голодом, компании зачастую прибегают к сверхурочной работе и высоким нагрузкам на штат, что может сказываться на качестве работы и повышать ее напряженность, интенсивность. Но эти меры не увеличивают производительность труда. «Дефицит кадров ощущается как на уровне производственных рабочих, так и на уровне специалистов, как в производстве, так и в сфере услуг, — отметила экономист. — Но самая критичная ситуация именно там, где требуется высококвалифицированный труд, а также длительное обучение и подготовка».
По мнению Ивановой-Швец, решить проблему может лишь интенсивный путь развития — цифровизация, модернизация, автоматизация экономики. Однако бизнес пока не очень готов тратиться на нововведения, пытаясь все еще использовать дешевый ручной труд, считает эксперт. «Но когда дефицит будет критическим, а цена труда высока, только тогда с экономической точки зрения будет замена труда капиталом», — подчеркнула она.
Низкая безработица не сказалась напрямую на рынке услуг: работают такси, курьеры, по-прежнему без проблем можно постричься, найти бригаду для ремонта жилья, дворники убирают улицы, стройка не останавливается.
По данным Росстата, основные услуги подорожали в 2023 году в пределах инфляции. Например, маникюр подорожал на 1,3%, услуги бань и душевых — на 1,1%, мойка легкового автомобиля, химчистка — на 0,9%, ремонт брюк, постановка набоек, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, установка натяжного потолка, стрижка модельная в женском и мужском залах, услуги фотоателье, услуги нянь — на 0,6−0,8%. При этом стоимость установки пластиковых окон снизилась на 1,4%.
Однако некоторые услуги подорожали за год на 10−15% и больше, свидетельствуют данные сервисных платформ. Это коснулось ремонта квартир и автомобилей из-за резко подорожавших импортных материалов и запчастей после введения антироссийских санкций в 2022 году. В результате получился обратный эффект — экономия потребителей и снижение спроса.
Лишние в сфере услуг
«Безработица на минимуме в России по простой причине. Естественная убыль населения и меньше молодежи выходит на рынок труда. То есть мощности остались, а работников меньше, вот и падает безработица», — пояснил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.
По его мнению, высокая занятость, с одной стороны — это хорошо. «Вопрос, какой ценой», — отметил экономист. Он полагает, что дискуссия о дефиците кадров сейчас чересчур перегрета. «А надо вспомнить, что пару месяцев назад эксперты ИНП РАН нам очень хорошо показали, что занятость у нас переконцентрирована в сфере услуг: они оценили избыток в 3,7 миллиона человек, — напомнил Свириденко. — А вот технологичными сферами, промышленностью давно не занимались. Дефицит кадров там не столько люди, сколько компетенции». Рынок труда и далее будет меняться, считает он. Например, электронные кассы в той же торговле, онлайнизация будет повышать производительность в сфере услуг, «а бизнес там и так переконцентрирован». «Эти потоки должны идти в квалифицированные рабочие специальности, а здесь смычка где? Обучение, кадровая мобильность, эти вопросы надо решать. Плюс рост производительности», — подчеркнул Свириденко.
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