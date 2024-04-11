На Уолл-стрит предсказали индексу S&P 500 десятилетие в «мертвой зоне»

Основатель крупного инвестфонда Smead Capital Management и его управляющий Билл Смид предупредил, что рынок акций США может ждать десятилетие практически нулевого роста, пишет Business Insider. Такое может случиться из-за того, что инфляция и процентные ставки будут оставаться устойчиво высокими. По словам Смида, в краткосрочной перспективе акции могут показать убытки, сравнимые с крахом пузыря доткомов и кризисом 2008 года.
Управляющий фондом Smead Capital Management остается одним из крупнейших «медведей» на Уолл-стрит, даже несмотря на рост американского рынка акций на 8% по индексу S&P 500 в 2024 году.
Период «мертвой зоны» продлится как минимум следующее десятилетие, считает Смид. Она закончится только после того, как иссякнет весь энтузиазм инвесторов по поводу самых дорогих акций на рынке. По словам Смида, этот процесс может привести к потерям, сопоставимым с крахом пузыря доткомов и финансовым кризисом, когда стоимость акций упала на двузначные цифры. «Это будет похоже на “медвежий” рынок 2000−2003 годов или на 2007−2009 годы», — рассказал основатель Smead Capital Management.
В течение следующих десяти лет в США, возможно, будет наблюдаться два полноценных «медвежьих» рынка, которые, по сути, сведут на нет возможность зарабатывать деньги на индексе S&P 500, полагает Билл Смид. «Вы не захотите покупать индекс S&P 500, само это слово станет своего рода ругательством», — заявил он.
Смид считает, что падение на американском рынке может быть вызвано устойчиво высокой инфляцией в США. Индекс потребительских цен в США за последние три месяца был выше ожиданий: в марте цены выросли на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. По словам Смида, это делает экономическую ситуацию угрожающе похожей на 1970-е годы, момент незадолго до того, как инфляция вышла из-под контроля и привела к падению цен на акции.
Устойчивая инфляция повышает риск того, что ФРС будет поднимать процентные ставки еще дальше. Некоторые эксперты, например глава JPMorgan Джейми Даймон, предупреждают, что процентные ставки в США могут в итоге подняться до 8%.
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«Мы вступаем в эпоху инфляции, и это приведет к полному изменению того, что мы называем инвестиционным климатом», — заявил Смид.
В последнее время инвесторы стремились вложить свои деньги в акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, и технологических компаний с высокой капитализацией, таких как представители «Великолепной семерки» (Apple, Amazon, Tesla и еще четыре бигтеха). Но, по мнению эксперта, переоцененные акции компаний вскоре могут рухнуть.
Однако это не означает, что на рынках не будет возможности заработать деньги — даже в период затишья. Фонд Smead Capital Management по-прежнему оптимистичен в отношении инвестиций, которые обычно выигрывают от инфляции, таких как нефть и газ, недвижимость и золото.