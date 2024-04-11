На Уолл-стрит предсказали индексу S&P 500 десятилетие в «мертвой зоне»

Смид считает, что падение на американском рынке может быть вызвано устойчиво высокой инфляцией в США. Индекс потребительских цен в США за последние три месяца был выше ожиданий: в марте цены выросли на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. По словам Смида, это делает экономическую ситуацию угрожающе похожей на 1970-е годы, момент незадолго до того, как инфляция вышла из-под контроля и привела к падению цен на акции.