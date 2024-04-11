Вашингтон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Может ли работодатель переносить праздничные дни?

Перенос выходных дней осуществляется федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ.

Источник: Freepik

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства (ч. 5 ст. 112 ТК РФ). Работодатель не вправе переносить установленные правительством праздничные дни. Такое разъяснение дали в «Онлайнинспекции».

Когда ближайшие нерабочие праздничные дни?

Ближайшие нерабочие праздничные выходные дни будут в мае. В 2024 году нерабочие дни, приуроченные к 1 и 9 Мая, будут разделены на две части, по четыре выходных дня подряд:

  • 28 апреля — 1 мая — праздничные выходные;
  • 4—5 мая — обычные выходные;
  • 9—12 мая — праздничные выходные.

Сотрудники, которые работают пять дней в неделю, будут отдыхать 11 дней, а оставшиеся 20 дней будут рабочими.

Почему майские праздники не объединяют?

В правительстве считают, что изменения не будут соответствовать цели обеспечения рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней. Кроме того, по мнению кабмина, длинные выходные повлекут лишнюю нагрузку на работодателей и помешают учебному процессу в школах.

Инициативы об объединении поступают ежегодно, однако на практике такое было лишь в 2021 году. Тогда майские праздники были длинными, с сохранением заработной платы. На такую меру пошли из-за пандемии коронавируса.