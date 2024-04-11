Минфин посчитал реалистичной приватизацию «Дом.РФ» через IPO

«Дом.РФ» — реалистичный вариант. Но это будет не продажа, а допэмиссия", — заявил он.
О том, что правительство прорабатывает возможность приватизации «Дом.РФ», газета «Ведомости» написала в конце марта со ссылкой на источники, близкие к правительству и самой корпорации. По данным издания, власти и менеджмент считают целесообразным продать доли в «Дом.РФ» частным инвесторам. Выпуск акций предварительно запланирован на следующий год.
Речь не идет о полной приватизации компании. Предполагается, что контрольный пакет останется у государства. По данным собеседника издания, прорабатывается возможность продать доли в размере вклада в капитал «Дом.РФ» средств фонда национального благосостояния. В 2022 году госкорпорация была докапитализирована на ₽50 млрд за счет средств ФНБ. «Ведомоости» пишут, что это соответствовало 36% акций компании.
О том, что «Дом.РФ» может быть докапитализирован через IPO, сообщал гендиректор госкорпорации Виталий Мутко в интервью РБК еще в 2021 году. «Мы не исключаем и такой источник докапитализации, как IPO, однако, учитывая особый статус “Дом.РФ”, мы должны очень внимательно все взвесить», — говорил тогда Мутко.
Он отмечал, что докапитализация могла пройти за счет средств ФНБ, что обусловлено «одним из самых высоких уровней рентабельности собственных средств “Дом.РФ” среди институтов развития и финансовых организаций, которая обеспечивает высокий уровень дивидендной доходности».
«Дом.РФ» — госкорпорация, которая принадлежит правительству и специализируется на поддержке ипотеки и строительства жилья, а также выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию.