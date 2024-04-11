Минфин посчитал реалистичной приватизацию «Дом.РФ» через IPO

О том, что «Дом.РФ» может быть докапитализирован через IPO, сообщал гендиректор госкорпорации Виталий Мутко в интервью РБК еще в 2021 году. «Мы не исключаем и такой источник докапитализации, как IPO, однако, учитывая особый статус “Дом.РФ”, мы должны очень внимательно все взвесить», — говорил тогда Мутко.