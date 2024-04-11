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Минфин не поддерживает идею ЦБ освободить «длинные» вклады от налога

Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин России не поддерживает предложение освободить вклады сроком от одного года от налога. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала эту идею.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не поддерживаем данное предложение об отказе. На наш взгляд, нужно стимулировать граждан больше инвестировать в инструменты долгосрочных инвестиций. На наш взгляд, освобождение вкладов будет противоречить этой цели», — сказал Чебесков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Замглавы Минфина также сообщил, что министерство прорабатывает предложение по освобождению от НДФЛ дивидендов на акции российских компаний. Вместе с Центробанком, как добавил Иван Чебесков, ведомство прорабатывает вопрос стимулирования выхода компаний на биржу.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк предлагает освободить от налогообложения «длинные» вклады, чтобы сделать их более популярными. По ее словам, регулятор также предлагает в два раза снизить ставки страховых взносов по вкладам на срок от трех лет и безотзывным сертификатам.