Минфин не поддерживает идею ЦБ освободить «длинные» вклады от налога

Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк предлагает освободить от налогообложения «длинные» вклады, чтобы сделать их более популярными. По ее словам, регулятор также предлагает в два раза снизить ставки страховых взносов по вкладам на срок от трех лет и безотзывным сертификатам.