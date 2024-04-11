«Лента» приостановила закупку кормов для животных Mars

В свою очередь в российском подразделении Mars рассказали агентству, что компания полтора года не повышала цену на корма для домашних животных, несмотря на рост цен на сырье и логистику. «Mars продолжает производство и поставку кормов в запланированных объемах, и мы не планируем их сокращать. Товар доступен для потребителя, наши покупатели могут приобрести его в сотнях тысяч магазинов», — добавили там.