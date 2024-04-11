«Лента» приостановила закупку кормов для животных Mars

«Мы не договорились с партнёром об условиях сотрудничества, которые обеспечивали бы выгодные цены для покупателей “Ленты”, и приостановили заказы. В наших магазинах представлены корма других производителей, которые заместят выбывший ассортимент», — заявили там, комментируя ситуацию с продукцией Mars.
В свою очередь в российском подразделении Mars рассказали агентству, что компания полтора года не повышала цену на корма для домашних животных, несмотря на рост цен на сырье и логистику. «Mars продолжает производство и поставку кормов в запланированных объемах, и мы не планируем их сокращать. Товар доступен для потребителя, наши покупатели могут приобрести его в сотнях тысяч магазинов», — добавили там.
Ранее, в марте, ритейлер также сообщал о том, что один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International решил отказаться от поставок своей продукции, в том числе шоколада Milka и Alpen Gold, в магазины сети.
Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов — шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.