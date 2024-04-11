Китайский ретейлер HEA откроет первые магазины в России

«В 2024 году запланировано открытие первых в России магазинов бренда HEA в торговых центрах под управлением Malltech: ТРЦ “Планета” в Перми площадью 74 кв. м и ТРЦ “Планета” в Уфе площадью 99 кв. м», — рассказали в компании.
Группа HEA включает несколько направлений: производство одежды и аксессуаров для мужчин и женщин, ресторанный бизнес, сфера культуры, а также гостиничный бизнес. В Китае у компании открыто около 200 магазинов.
Свою работу на российском рынке китайский бренд начнет с продажи одежды и аксессуаров. В Malltech отметили, что для HEA это первый выход за пределы Китая.
Планы развития бренда
По словам представителя российского подразделения группы компаний HEA, бренд в первую очередь интересуют региональные торговые центры. В приоритете по открытию новых магазинов — и другие торгово-развлекательные центры под управлением Malltech, а именно объекты в Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске и Санкт-Петербурге.
«Параллельно в этом году планируется открытие HEA в Екатеринбурге и Казани, также есть планы по выводу HEA в Магнитогорск. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то в эти города планируем заходить в самую последнюю очередь, особенно в Москву. Первое открытие в Санкт-Петербурге ориентировочно планируем на первую половину 2025 года, а первое открытие в Москве — во второй половине 2025 года», — сообщил представитель подразделения.
Новые магазины компании в России будут называться HEA. В них будут представлены коллекции мужской, женской и детской одежды и аксессуаров.
«Также в дальнейшем планируем открыть кофейни HEA Coffee, мини-гостиницы HEA, хостелы, лингвистические студии обучения китайскому языку HEA language, с полной интеграцией в китайскую культуру», — сообщили ТАСС в российском подразделении группы.