Китайский ретейлер HEA откроет первые магазины в России

«Параллельно в этом году планируется открытие HEA в Екатеринбурге и Казани, также есть планы по выводу HEA в Магнитогорск. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то в эти города планируем заходить в самую последнюю очередь, особенно в Москву. Первое открытие в Санкт-Петербурге ориентировочно планируем на первую половину 2025 года, а первое открытие в Москве — во второй половине 2025 года», — сообщил представитель подразделения.