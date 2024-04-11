Интерес к апартаментам в России перед майскими праздниками вырос на треть

Исследование проводилось весной 2024 года, в нем приняли участие более тысячи россиян. Дополнительно использованы обезличенные данные бронирований в сервисе «Отелло» на период с 27 апреля по 12 мая и статистика поиска гостиниц в 2ГИС.
«По данным 2ГИС, в этом году россияне стали заметно активнее искать апартаменты — их поиск (количество просмотров на картах) в первом квартале 2024 года, включая первую неделю апреля, вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года», — говорится в исследовании.
При этом большинство респондентов сообщили, что планируют останавливаться в этот период в гостиницах — более 40%. "Около 30% респондентов планируют жить в апартаментах и квартирах.
Повышенный спрос на бронирование этого формата жилья появился еще в период пандемии и продолжает пользоваться популярностью у туристов. Меньшим спросом, по данным исследования, пользуются базы отдыха (9% ответов), мини-отели (8%), хостелы (6%) и другие объекты", — отмечается в сообщении.
«Каждый четвертый опрошенный планирует провести майские праздники в поездках по России. 70% респондентов останутся дома или поедут на дачу. Еще 5% опрошенных запланировали зарубежные поездки», — рассказали аналитики, отметив, что в топ-5 направлений по России в этот период вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Татарстан и Калининград.
При этом сообщается, что в этом году дешевле всего из самых популярных направлений обойдется отдых в Санкт-Петербурге, где средняя стоимость одной ночи составляет 5,6 тысячи рублей. «Больше всего за размещение на майских придется заплатить в Калининграде — ночь в отелях в среднем стоит около 8 тысяч рублей», — отметили там.
«Отелло» — сервис бронирования отелей и гостиниц по России от 2ГИС. В сервисе доступны 29 тысяч объектов размещения: гостиницы, хостелы, гостевые дома, базы отдыха, капсульные отели, бутик-отели, апартаменты и другие.