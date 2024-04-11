Интерес к апартаментам в России перед майскими праздниками вырос на треть

При этом сообщается, что в этом году дешевле всего из самых популярных направлений обойдется отдых в Санкт-Петербурге, где средняя стоимость одной ночи составляет 5,6 тысячи рублей. «Больше всего за размещение на майских придется заплатить в Калининграде — ночь в отелях в среднем стоит около 8 тысяч рублей», — отметили там.