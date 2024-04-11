Годовое собрание акционеров «Газпрома» пройдет 28 июня заочно

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Правление «Газпрома» предложило провести годовое собрание акционеров холдинга 28 июня в заочной форме, говорится в сообщении компании.
«Правление одобрило предложения провести годовое общее собрание акционеров ПАО “Газпром” в форме заочного голосования и определить 28 июня 2024 года датой окончания приема бюллетеней», — сказано там.
Ранее сообщалось, что в повестку собрания акционеров войдет, в том числе вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2023 года.
Предыдущее годовое собрание акционеров «Газпрома» прошло 30 июня 2023 года в заочной форме. Тогда акционеры приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2022 год, а новый состав совета директоров холдинга был утвержден сроком на три года.