Глава МВФ предостерегла США от сохранения ставки на высоком уровне

«Более высокая процентная ставка для остального мира — не лучшая новость. Более высокая процентная ставка делает США более привлекательными, поэтому сюда устремляются финансовые потоки. Высокая процентная ставка означает, что доллар также укрепляется. А с другой стороны, остальные страны слабеют. И если это будет продолжаться в течение длительного времени, то по всем этим причинам это может стать поводом для беспокойства с точки зрения финансовой стабильности», — отметила она, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (решением Генпрокуратуры России признан нежелательной в РФ организацией) в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе.