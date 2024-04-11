Глава МВФ предостерегла США от сохранения ставки на высоком уровне

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что Федеральной резервной системе (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ страны, не следует сохранять базовую процентную ставку на высоком уровне долгое время. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
«Более высокая процентная ставка для остального мира — не лучшая новость. Более высокая процентная ставка делает США более привлекательными, поэтому сюда устремляются финансовые потоки. Высокая процентная ставка означает, что доллар также укрепляется. А с другой стороны, остальные страны слабеют. И если это будет продолжаться в течение длительного времени, то по всем этим причинам это может стать поводом для беспокойства с точки зрения финансовой стабильности», — отметила она, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (решением Генпрокуратуры России признан нежелательной в РФ организацией) в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе.
«Инфляция снижалась, а теперь остается на одном уровне, и это вызывает беспокойство. Но я думаю, что ФРС действует осмотрительно. Я думаю, что администрация США также рассмотрит, что можно сделать, чтобы экономика не перегрелась до такой степени, которая не является здоровой», — добавила Георгиева.
Комментируя ситуацию в китайской экономике, она отметила: «Китай должен взять новый [экономический] курс, потому что-то, что работало в прошлом, не может оставаться неизменным в будущем». «Если Китай проведет реформы, которые мы рекомендуем, он получит огромные выгоды, сможет увеличить производство почти на 20% в ближайшие годы», — добавила Георгиева, подчеркнув, что Пекину следует стимулировать внутренний спрос.
В среду президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ФРС снизит базовую процентную ставку до конца нынешнего года. Рост инфляции в США (в годовом исчислении) ускорился с 3,2% в феврале до 3,5% в марте.
В месячном выражении потребительские цены в стране в прошлом месяце выросли на 0,4%. В США инфляция значительно замедлилась с июня 2022 года, когда она достигла 40-летнего максимума (9,1%). ФРС пока не приступала к снижению ставки, которая сохраняется на уровне 5,25−5,5%. Эксперты считают, что данные Минторга по инфляции, вероятно, не позволят регулятору снизить ставку в первой половине 2024 года.