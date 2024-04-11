Глава «Эксперт РА» оценила возможность создания альтернативы НСПК

«Не знаю, насколько быстро получится создать альтернативу НСПК, о которой говорят Сбербанк, Альфа-банк и “Тинькофф”, но, если появится вторая система, это точно будет хорошо, поскольку обеспечит высокую устойчивость системы расчетов в целом… Но, скорее всего, запуск произойдет не на следующий год, а через год», — сказала Чекурова.