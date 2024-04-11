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Глава «Эксперт РА» оценила возможность создания альтернативы НСПК

Глава «Эксперт РА» Чекурова: появление альтернативы НСПК возможно в 2026 году.
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Появление в России платежной системы, альтернативной НСПК, возможно в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

«Не знаю, насколько быстро получится создать альтернативу НСПК, о которой говорят Сбербанк, Альфа-банк и “Тинькофф”, но, если появится вторая система, это точно будет хорошо, поскольку обеспечит высокую устойчивость системы расчетов в целом… Но, скорее всего, запуск произойдет не на следующий год, а через год», — сказала Чекурова.

По ее словам, если есть выбор, то есть и возможность резерва «на всякий случай». «Мы не знаем, какие последствия санкций будут в дальнейшем. Поэтому две системы — это лучше, чем одна», — подчеркнула она.

Летом 2023 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что платежному рынку необходима конкуренция и, по его мнению, усилить ее помогло бы создание еще одного рыночного игрока в дополнение к НСПК, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.