Глава «Эксперт РА» оценила возможность создания альтернативы НСПК

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Появление в России платежной системы, альтернативной НСПК, возможно в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.
«Не знаю, насколько быстро получится создать альтернативу НСПК, о которой говорят Сбербанк, Альфа-банк и “Тинькофф”, но, если появится вторая система, это точно будет хорошо, поскольку обеспечит высокую устойчивость системы расчетов в целом… Но, скорее всего, запуск произойдет не на следующий год, а через год», — сказала Чекурова.
По ее словам, если есть выбор, то есть и возможность резерва «на всякий случай». «Мы не знаем, какие последствия санкций будут в дальнейшем. Поэтому две системы — это лучше, чем одна», — подчеркнула она.
Летом 2023 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что платежному рынку необходима конкуренция и, по его мнению, усилить ее помогло бы создание еще одного рыночного игрока в дополнение к НСПК, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.