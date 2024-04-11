Глава «Эксперт РА» оценила возможность роста спроса на вклады в юанях

«В данный момент крупнейшие банки начали активно повышать ставки по юаневым вкладам, так как повышается спрос на кредитование в этой валюте со стороны российских компаний, с учетом этого можно ожидать, что к концу 2024 года объем депозитов в юанях может достигнуть 100 миллиардов долларов», — добавила она.