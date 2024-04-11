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Глава «Эксперт РА» оценила возможность роста спроса на вклады в юанях

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые — выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года может достичь 100 миллиардов долларов, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

Источник: Reuters

«В условиях текущей ставки я в это не верю», — сказала она в ответ на вопрос, ожидается ли всплеск спроса на юаневые вклады.

Чекурова пояснила, что ставки по юаням скорее символические, чем настоящие, и «в рубле держать средства выгоднее».

«В данный момент крупнейшие банки начали активно повышать ставки по юаневым вкладам, так как повышается спрос на кредитование в этой валюте со стороны российских компаний, с учетом этого можно ожидать, что к концу 2024 года объем депозитов в юанях может достигнуть 100 миллиардов долларов», — добавила она.