Экспортные цены на российский уголь упали до минимумов за три года

Минимальный уровень цены достигли еще в середине марта, в следующем месяце снижение не прекратилось. В предыдущий раз настолько низкие цены сложились в мае 2021 года, уточнил источник издания, знакомый со статистикой экспорта.
Нынешние цены делают экспорт российского угля нерентабельным, указывают в ЦЦИ. Экспортные нетбэки, то есть экспортная цена за вычетом транспортных расходов, в портах на северо-западе и юге России стали отрицательными: к началу апреля нетбэк в Тамани достиг минус $7 за тонну, в балтийских портах — минус $6 за тонну. Поставки угля калорийностью 5000 ккал через дальневосточные порты тоже получили отрицательный нетбэк в минус $5 за тонну. Нетбэки для более калорийного угля при поставках через порты Дальнего Востока пока положительны и составляют $13 за тонну для угля калорийностью 5500 ккал, $22/т — 6000 ккал.
Индия и Китай стали получателями основных объемов угля после запрета на импорт, введенного Евросоюзом. Угольные компании оказались вынуждены продавать сырье с большими скидками к международным бенчмаркам.
Спрос на азиатском рынке сократился в связи с «периодом межсезонья»: морозы уже миновали, а жаркие месяцы еще не наступили, пояснили аналитики ЦЦИ. Кроме того, в Индии увеличиваются объемы собственной добычи угля. По данным индийских властей, за последний год прирост объемов угольного производства составил 7% — до 997,2 млн тонн. Директор центра Евгений Грачев отметил, что до сезонного роста цен летом не предвидится факторов, которые могли бы поддержать цены на экспорт.
Значительное снижение цен и рентабельности поставок за рубеж подтвердили изданию собеседники в трех угольных производителях. Один из них уточнил, что из-за сезонного ослабления спроса и общим снижением потребления в Европе растут поставки топлива на рынки стран Азии из Колумбии, ЮАР и США, что обостряет конкуренцию и давит на цены. Другой источник рассказал, что снижение цен на отдельные марки энергоугля из России в первом квартале достигало 20% по сравнению с ценами на конец 2023 года. Дополнительной нагрузкой стали пошлины на экспорт, привязанные к курсу валюты, признал один из собеседников газеты.
На этом фоне логистические издержки только растут, добавляют источники «Ведомостей». По их словам, экспорт через северо-западные и южные порты России для многих производителей уже стали убыточными, а поставки через Дальний Восток «балансирует на грани рентабельности». В результате падает не только экспорт, но и сокращается производство, отмечает один из собеседников.
Уголь, вместе с тем, остается популярным энергоресурсом, мировые цены и спрос растут, отмечал ранее Bloomberg. Это стало результатом энергетической нестабильности Китая, заставляющей Пекин возвращаться к надежным источникам энергии, растущего спроса в Индии, последствий конфликта на Украине и сбоев в международных программах по «отучению развивающихся экономик от ископаемого топлива», объясняет агентство.
«Посмотрите на Азию, на спрос и строительство угольных электростанций, особенно в Индии — уголь в ближайшее время никуда не денется», — уверен глава австралийской горнорудной компании New Hope Роб Бишоп.