Экспортные цены на российский уголь упали до минимумов за три года

Стоимость угля калорийностью 6000 ккал на 1 кг на базисе FOB Дальний Восток составила $95 за тонну, с начала года котировка снизилась на 6%. Тонна менее калорийного угля 5500 и 5000 ккал на 1 кг стала дешевле на 7% и 13%, цена достигла $86 и $67. Экспортные цены в портах на юге и северо-западе оказались еще ниже. В таманском порту уголь калорийностью 6000 ккал на начало апреля стоил $72 за тонну — падение на 13% с начала года, в балтийских терминалах стоимость составила $61 за тонну — минус 14% с начала года.