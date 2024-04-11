Эксперт рассказал, как не переплатить при лечении в частных клиниках

Либо наоборот, в спецификации могут отсутствовать необходимые услуги. Это может стать неожиданностью и повлечь дополнительные расходы после начала лечения.
«Перед началом лечения необходимо убедиться в наличии у клиники соответствующей лицензии на медицинскую деятельность. Также важно проверить квалификацию и наличие сертификатов у выбранного врача. Не стесняйтесь запрашивать эти документы для ознакомления», — советует юрист.
Один из ключевых моментов — это подписание информированного согласия на лечение.
В этом документе должны быть четко прописаны возможные риски, побочные эффекты и альтернативные методы лечения. «Пациент имеет право на получение исчерпывающей информации о своем состоянии и предлагаемых методах лечения», — отмечает Аронов.
Пациенты должны быть уведомлены о любой замене препаратов или материалов на аналоги. Причем, такая замена должна происходить только с согласия пациента и при наличии медицинских показаний.
В случае возникновения спорной ситуации, например, при подозрении на медицинскую ошибку или несоответствие оказанных услуг заявленным, пациент имеет право обратиться за юридической помощью. Важно сохранять все документы, связанные с лечением: договоры, счета, выписки, заключения специалистов. Если оригинал медкарты находится в регистратуре медицинского учреждения, то рекомендуется сделать копию или фото на телефон.
Некоторые клиники предлагают услуги медицинского страхования, которые могут покрывать риски, связанные с лечением. Это может быть дополнительной гарантией для пациента при возникновении непредвиденных обстоятельств.
Можно также узнать предварительно, как в клинике организована система подачи и рассмотрения жалоб. Пациент должен иметь возможность легко обратиться с жалобой и получить обратную связь.
«Важно также помнить, что врачи и медицинский персонал должны соблюдать принципы профессиональной этики, в том числе конфиденциальность медицинской информации и уважение прав пациента. Если эти правила не соблюдаются, то это должно вас насторожить», — заключил юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».