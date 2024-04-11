Эксперт рассказал, как не переплатить при лечении в частных клиниках

Одной из распространенных уловок в частных клиниках может быть включение в счет дополнительных услуг, которые не были оговорены заранее или не являются необходимыми для лечения. Об этом рассказал Финансам Mail.ru Александр Аронов, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры».