Эксперт: повышение цен на алкоголь является эффективной мерой борьбы с его потреблением

Согласно данным научных исследований, потребление именно крепких алкогольных напитков связано с более высокими показателями смертности в Восточной Европе и в мире в целом, добавил он. Директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко добавила, что по мере увеличения крепости алкоголя интенсивность его токсического воздействия на организм человека существенно усиливается. «Все случаи отравления алкоголем, в том числе отравления со смертельным исходом, связаны с употреблением именно крепких спиртных напитков. Особенно опасно токсическое влияние крепких спиртных напитков на растущий и еще не окрепший организм детей, подростков и лиц молодого возраста. Даже однократный “токсический удар” алкоголем в этом возрасте может привести к снижению когнитивных способностей, репродуктивных функций, сокращению жизни», — сказала она.