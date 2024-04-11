Эксперт: повышение цен на алкоголь является эффективной мерой борьбы с его потреблением

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Повышение цен на любой алкоголь является эффективной мерой по уменьшению его потребления населением. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.
Ранее Минфин России опубликовал проект приказа, согласно которому с 1 июня 2024 года предлагается повысить минимальные розничные цены на продажу водки до 299 рублей с нынешних 281 рублей, коньяка — до 556 рублей с 517 рублей, а также повысить стоимость бренди с 375 рублей до 403 рублей за 0,5 литра.
«Повышение акцизов и последующее увеличение цен на алкоголь относится к наиболее эффективным мерам, приводящим к уменьшению потребления алкоголя населением. Увеличение акцизов на крепкую алкогольную продукцию особенно важно, поскольку высокое содержание этанола в относительно малых объемах крепких напитков способствует единовременному приему опасно больших доз алкоголя, что значительно повышает риск смерти от отравлений алкоголем, внезапной остановки сердца и смерти от внешних причин», — сказал Зыков.
Согласно данным научных исследований, потребление именно крепких алкогольных напитков связано с более высокими показателями смертности в Восточной Европе и в мире в целом, добавил он. Директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко добавила, что по мере увеличения крепости алкоголя интенсивность его токсического воздействия на организм человека существенно усиливается. «Все случаи отравления алкоголем, в том числе отравления со смертельным исходом, связаны с употреблением именно крепких спиртных напитков. Особенно опасно токсическое влияние крепких спиртных напитков на растущий и еще не окрепший организм детей, подростков и лиц молодого возраста. Даже однократный “токсический удар” алкоголем в этом возрасте может привести к снижению когнитивных способностей, репродуктивных функций, сокращению жизни», — сказала она.
«Именно поэтому во всех странах мира принимаются меры, направленные на снижение доступности населению крепких спиртных напитков от ограничения их продаж по месту, времени и возрасту до повышения их цены. И, как показывает накопленный многолетний и зарубежный и отечественный опыт, каждый пониженный градус в крепости употребляемых спиртных напитков приводит к сохранению тысяч человеческих жизней и сохранению здоровья у миллионов жителей страны», — заключила она.