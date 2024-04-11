Эксперт дала прогноз по росту российской экономики в 2024 году

Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На заседании совета директоров ЦБ РФ 22 марта, как и на февральском заседании, было принято решение сохранить ставку на уровне 16%.