Эксперт дала прогноз по росту российской экономики в 2024 году

«Рост экономики в прошлом году тоже происходил от низкой базы. Поэтому в 2024 году мы видим некоторое замедление, хотя экономика все равно будет расти, прежде всего на госрасходах. По итогам 2024 года мы прогнозируем рост 2,1%», — сказала Чекурова.
При этом в качестве негативного фактора она указала высокую ключевую ставку.
Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На заседании совета директоров ЦБ РФ 22 марта, как и на февральском заседании, было принято решение сохранить ставку на уровне 16%.
По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%. Прогноз Минэкономразвития на 2024−2025 годы предполагает рост экономики на 2,3%, в 2026 году — на 2,2%. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, рост ВВП страны в 2024 году составит 1−2%, в 2025 и 2026 годах — 1−2% и 1,5−2,5% соответственно.