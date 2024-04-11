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ЕЦБ сохранил ставку на рекордно высоком уровне пятый раз подряд

Европейский центральный банк оставил три ключевые ставки на прежнем уровне на пятом заседании подряд. Регулятор удерживает ставки без изменений с сентября 2023 года.

Источник: AP 2023

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 11 апреля, сохранил процентные ставки без изменений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания совета управляющих регулятора. ЕЦБ сохранил три ключевые ставки на прежнем уровне на пятом заседании подряд.

Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%. Совет управляющих считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые вносят существенный вклад в продолжающийся процесс дефляции, сообщается в пресс-релизе.

Если обновленная оценка ЕЦБ перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики еще больше повысит уверенность регулятора в том, что инфляция устойчиво стремится к целевому уровню, регулятор может посчитать целесообразным снизить текущий уровень ограничений денежно-кредитной политики. При этом ЕЦБ не принимает никаких предварительных обязательств по конкретной траектории ставок, сообщил регулятор. Среднесрочный целевой показатель ЕЦБ по инфляции составляет 2%

Решение европейского регулятора совпало с ожиданиями рынка. Все 77 экономистов, участвовавших в опросе Reuters 25—28 марта, ожидали, что ЕЦБ оставит ставку по депозитам без изменений. Примерно 90%, или 68 респондентов, прогнозировали, что первое снижение ставок ЕЦБ произойдет в июне 2024 года.

Главный экономист UniCredit Марко Валли полагает, что ЕЦБ в дальнейшем будет действовать осторожно, и в этом году три раза снизит ставки на 25 б.п., по одному снижению в квартал. В следующем году, по мнению экономиста, ЕЦБ предпримет аналогичные шаги и продолжит снижать ставки до тех пор, пока не будет достигнут более нейтральный уровень, который, вероятно, находится в районе 2%.

«ЕЦБ может снизить ставки раньше ФРС и менять ставки с другой частотой и масштабом, особенно на ранних этапах цикла смягчения», — сообщили в Deutsche Bank. Со временем роль разницы процентных ставок между США и зоной евро станет более важной, и политика ФРС будет оказывать большее влияние на действия ЕЦБ, полагают аналитики.

Европейский центральный банк начал ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля 2022 года. До этого момента ставка по депозитам была отрицательной (-0,5%), базовая ставка составляла 0%, а по маржинальным кредитам — 0,25%.

Регулятор последовательно повышал процентные ставки на десяти заседаниях подряд. К сентябрю 2023 года процентная ставка выросла до 4,5%, маржинальная кредитная ставка — до 4,75%, а депозитная ставка — до 4%. С тех пор ЕЦБ удерживает ставки на одном уровне.

Инфляция в 20 странах еврозоны в марте составила 2,4%, что немного выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. В феврале показатель составил 2,6%, а в январе — 2,8%. Экономисты, опрошенные Reuters, полагают, что инфляция продолжит снижаться в ближайшие кварталы, но не достигнет целевого показателя ЕЦБ в 2% до второго квартала 2025 года.