ЕЦБ сохранил ставку на рекордно высоком уровне пятый раз подряд

Главный экономист UniCredit Марко Валли полагает, что ЕЦБ в дальнейшем будет действовать осторожно, и в этом году три раза снизит ставки на 25 б.п., по одному снижению в квартал. В следующем году, по мнению экономиста, ЕЦБ предпримет аналогичные шаги и продолжит снижать ставки до тех пор, пока не будет достигнут более нейтральный уровень, который, вероятно, находится в районе 2%.