ЦБ запретил замещать принадлежавшие «недружественным» лицам еврооблигаций

К участию в замещении евробондов на локальные облигации могут приниматься только бумаги, которые не должны попасть на обособленный учет, рассказал один из собеседников газеты со ссылкой на информацию, которую рассылает Банк России. Согласно указу президента № 138 от 3 марта прошлого года, бумаги, купленные после 1 марта 2022 года инвесторами у «недружественных» иностранцев и переведенные в российскую инфраструктуру, подлежат обособленному учету. Сделки с такими инструментами совершаются на основании разрешений, которые выдает ЦБ или правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.