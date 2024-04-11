ЦБ запретил замещать принадлежавшие «недружественным» лицам еврооблигаций

ЦБ в частном порядке уведомил профучастников рынка ценных бумаг о запрете замещения еврооблигаций, купленных российскими инвесторами у «недружественных» нерезидентов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в консалтинговой компании. Эту информацию подтвердили изданию собеседник в одном из брокеров, а также человек, близкий к регулятору.
К участию в замещении евробондов на локальные облигации могут приниматься только бумаги, которые не должны попасть на обособленный учет, рассказал один из собеседников газеты со ссылкой на информацию, которую рассылает Банк России. Согласно указу президента № 138 от 3 марта прошлого года, бумаги, купленные после 1 марта 2022 года инвесторами у «недружественных» иностранцев и переведенные в российскую инфраструктуру, подлежат обособленному учету. Сделки с такими инструментами совершаются на основании разрешений, которые выдает ЦБ или правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что обособлению не подлежат и могут быть замещены облигации, купленные до 28 марта этого года через российских брокеров у резидентов, дружественных контрагентов и контролируемых иностранных компаний (КИК) и переведенные в российский контур. Другой источник полагает, что для замещения обособленных бумаг, вероятно, потребуется получать разрешение регулятора либо правкомиссии.
До начала действия указа № 138 участники рынка ориентировались на разъяснения Банка России, которые разрешали перевод активов в пределах зарубежного контура со счетов недружественных ли, рассказал «Ведомостям» собеседник в брокерской компании. По его словам, теперь активы, купленные с 1 марта 2022 года по 3 марта 2023 года обособляются, а бумаги, приобретенные после 3 марта прошлого года, согласно неофициальной коммуникации ЦБ брокеры вообще не могут зачислять к себе.
Собеседник издания полагает, что ЦБ ввел это ограничение для того, чтобы в преддверии ожидаемого замещения еврооблигаций Минфина не допустить ситуации, когда инвесторы в спекулятивных целях покупают еврооблигации в зарубежном контуре с сильным дисконтом «под замещение». Человек, близкий регулятору, допустил такую трактовку. В ЦБ отказались от комментариев.