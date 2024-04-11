ЦБ рекомендовал банкам не брать плату с клиентов за изменение условий договоров

ЦБ определил, что ряд банков пытаются привлечь клиентов, предлагая им изменить условия договора кредита или займа за плату и «тем самым создавая видимость улучшения условий». Регулятор считает, что подобные действия неприемлемы со стороны банков и вместе с этим увеличивают риски введения клиента в заблуждение. «Человеку сложно разобраться и объективно оценить предложения, от которых зависит изменение размера его расходов», — отмечается в сообщении ЦБ.