ЦБ рекомендовал банкам не брать плату с клиентов за изменение условий договоров

Банк России направил кредитным организациям письмо с рекомендациями об отказе от взимания платы с заемщиков за изменение условий в договоре, следует из сообщения регулятора.
ЦБ определил, что ряд банков пытаются привлечь клиентов, предлагая им изменить условия договора кредита или займа за плату и «тем самым создавая видимость улучшения условий». Регулятор считает, что подобные действия неприемлемы со стороны банков и вместе с этим увеличивают риски введения клиента в заблуждение. «Человеку сложно разобраться и объективно оценить предложения, от которых зависит изменение размера его расходов», — отмечается в сообщении ЦБ.
В качестве примера Центробанк приводит ситуацию, когда кредитная организация предлагает своему клиенту за дополнительную плату оформить кредит или заем по сниженной ставке, или уменьшить размер периодического платежа или срок его внесения, или уменьшить 30-дневный срок уведомления о досрочном погашении кредита.
Также одной из платных опций является реструктуризация задолженности, получение возможности пропустить платеж, вернуть часть процентов после погашения долга. «Ряд кредиторов даже продают потребителям свой отказ от взыскания задолженности, если она возникнет. При этом в кредитной истории заемщика такая задолженность все равно будет отражена», — отмечается в сообщении Банка России.
«Банк России направил кредиторам письмо с рекомендациями воздержаться от применения подобных практик, поскольку они создают условия для нарушения прав заемщика», — добавляет ЦБ.