Bloomberg узнало о переговорах OpenAI с рядом стран по развитию ИИ

Ранее, 1 апреля, на семинаре «Великие дебаты об ИИ» американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести человечество к гибели с вероятностью 10−20%. Ранее, 13 марта, Маск отметил, что в 2025 году ИИ станет умнее любого человека на Земле, а к 2029 году эта технология может превзойти по интеллекту всё человечество.