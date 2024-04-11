Bloomberg: Минюст США начал проверку приобретения U.S. Steel за $14,1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции США начало расширенную антимонопольную проверку обстоятельств заключения соглашения о поглощении японской сталелитейной компанией Nippon Steel американской U.S. Steel в размере $14,1 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, инспекторы Минюста запросили дополнительную информацию о сделке на основании антимонопольного законодательства. Как отмечает агентство, из-за проверок ее представляется возможным закрыть только после президентских выборов в США в ноябре.
Как передает агентство, в случае завершения сделки Nippon Steel будет контролировать предприятия мощностью около 20 млн тонн в США. Комитет по иностранным инвестициям при правительстве США также рассматривает соглашение с точки зрения потенциальной угрозы национальной безопасности. Nippon Steel отказалась от комментариев, в U.S. Steel пока не ответили на просьбу прокомментировать публикацию.
Как сообщало ранее агентство Kyodo, президент США Джо Байден выступил против поглощения. Его наиболее вероятный соперник на президентских выборах 5 ноября республиканец Дональд Трамп в январе заявил, что заблокирует сделку в случае своего переизбрания.
В декабре 2023 года Nippon Steel объявила о намерении приобрести U.S. Steel за $14,1 млрд. Сделку планировалось закрыть в третьем или четвертом квартале 2024 года.