Bloomberg: Минюст США начал проверку приобретения U.S. Steel за $14,1 млрд

Как передает агентство, в случае завершения сделки Nippon Steel будет контролировать предприятия мощностью около 20 млн тонн в США. Комитет по иностранным инвестициям при правительстве США также рассматривает соглашение с точки зрения потенциальной угрозы национальной безопасности. Nippon Steel отказалась от комментариев, в U.S. Steel пока не ответили на просьбу прокомментировать публикацию.